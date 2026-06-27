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        Afyonkarahisar'da "El Sanatları Atölyesi ve Çocuk Şenliği" düzenleniyor

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde "El Sanatları Atölyesi ve Çocuk Şenliği" gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da "El Sanatları Atölyesi ve Çocuk Şenliği" düzenleniyor

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde "El Sanatları Atölyesi ve Çocuk Şenliği" gerçekleştiriliyor.

        Frigya Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından Ayazini köyünde düzenlenen programda, el sanatları atölye çalışmaları, oyun parkı ve uçurtma şenliği uzaktan kumandalı araç etkinliği yapılıyor.

        Yerli ve yabancı turistler için anı olarak hazırlanan "Ayazini Pasaportu Projesi" de ilk kez bugün uygulamaya başladı.

        Projeye destek veren Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Afyonkarahisar İl Koordinatörü Zülgari Özdemir, gazetecilere, turistlerin Ayazini köyündeki 6 noktaya kurulan mühür noktalarında pasaportlara damga bastığını söyledi.

        Mühür noktaları hakkında bilgi veren Özdemir, "Bu pasaportta Ayazini köyündeki turistik noktalar belirlenmiş. Bu noktalara giden misafirlerimiz anılarını ölümsüzleştirecek, hatıra kalacak." ifadesini kullandı.

        - "Mühürlerle bu pasaportlar damgalanıyor"

        Frigya Yerel Eylem Gurubu Derneği üyesi Yunus Yılmaz da Ayazini köyünde gün boyunca farklı etkinliklerin yapılacağını belirtti.

        Yılmaz, Ayazini Pasaportu Projesi hakkında bilgi vererek, "Turistlerimiz bu pasaportu Ayazini köyündeki karşılama merkezinden temin edebilir. Turistlik noktalardaki mühürlerle bu pasaportlar damgalanıyor. Turistlerimiz bu şekilde kendilerine anı bırakıyor." dedi.

        Dernek üyesi Zeynep Karakol ise Afyonkarahisar'dan ve çevre illerden etkinliklere ilginin yüksek olduğunu ifade etti.

        Etkinlik, akşam da antika eşya mezatıyla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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