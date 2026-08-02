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        Afyonkarahisar'da FETÖ'nün suikast timinin firarisiyle irtibatlı olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu tespit edilen zanlı Ö.A. tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 17:50 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da FETÖ'nün suikast timinin firarisiyle irtibatlı olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu tespit edilen zanlı Ö.A. tutuklandı.

        Şüpheli Ö.A'nın, terörist Karatepe'ye kendi SIM kartını verdiği, deprem konutları civarında da saklanmasına yardımcı olduğu bildirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İçişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe'nin yakalandığını duyurmuştu.

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