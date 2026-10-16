Afyonkarahisar'da husumetlisini tabancayla öldüren şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da husumetlisini tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 16.10.2026 - 19:09 Güncelleme:
Afyonkarahisar'da husumetlisini tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Ö.A, Eşrefpaşa Mahallesi'ndeki pazar yerinde aralarında husumet bulunan balıkçı esnafı S.K'yi (38) tabancayla sırtından vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan S.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan Ö.A, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.
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