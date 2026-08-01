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        Afyonkarahisar'da iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        L.A'nın (47) kullandığı 61 NE 102 plakalı ve D.K. (75) idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçlar, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çamözü köyü yakınlarında çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile N.A. (39), N.A. (21), N.A. (12) ve S.A. (9) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan D.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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