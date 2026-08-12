Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Y.E.S. (22) idaresindeki 34 KHV 307 plakalı otomobil, ilçenin Köseli kavşağında V.K. yönetimindeki 03 HE 858 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu konumunda bulunan M.S. (21), C.S. (52), N.S. (36), M.M.S. (23), D.S. (21) ve R.E. (70) yaralandı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan R.E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.