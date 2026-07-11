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        Afyonkarahisar'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 23:06 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Fatih Mahallesi Filistin Caddesi'nde düğün yemeği yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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