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        Afyonkarahisar'da kara yoluna boya döken tırın sürücüsüne para ve ehliyet puanı cezası

        Afyonkarahisar'da kara yoluna boya döken tırın sürücüsünün ehliyetine 15 ceza puanı uygulandı, 3 bin lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da kara yoluna boya döken tırın sürücüsüne para ve ehliyet puanı cezası

        Afyonkarahisar'da kara yoluna boya döken tırın sürücüsünün ehliyetine 15 ceza puanı uygulandı, 3 bin lira para cezası kesildi.

        Dinar-Çay kara yolunda meydana gelen olayın ardından, araçları zarar gören sürücülerin şikayeti üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce tır sürücüsü M.Ö'ye 3 bin lira para cezası verilirken, ehliyetine de 15 ceza puanı uygulandı.

        Dinar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yola boya dökülmesine ilişkin, "Sorumlular hakkında çevrenin taksirle kirletilmesi ve trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması suçlarından adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

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        Öte yandan, kara yoluna dökülen boya, Dinar Belediyesi itfaiye ekipleriyle boya firması yetkililerince temizleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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