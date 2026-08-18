Afyonkarahisar'da kara yoluna boya döken tırın sürücüsüne para ve ehliyet puanı cezası

Dinar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yola boya dökülmesine ilişkin, "Sorumlular hakkında çevrenin taksirle kirletilmesi ve trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması suçlarından adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Ekiplerce tır sürücüsü M.Ö'ye 3 bin lira para cezası verilirken, ehliyetine de 15 ceza puanı uygulandı.

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