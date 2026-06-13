Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası, su kuyusunda ölü bulundu.



AFAD İl Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Karadirek köyünde kayıp olarak aranan Halil Kocabıyık'ı bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.



Yerleşim yerine 3 kilometre uzaklıkta dere yatağındaki su kuyusunda hareketsiz bulunan Kocabıyık'ın öldüğü anlaşıldı.



Kocabıyık'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Ailesinin haber alamadığı Kocabıyık için dün, jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.



