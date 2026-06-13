Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası, su kuyusunda ölü bulundu.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası, su kuyusunda ölü bulundu.
AFAD İl Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Karadirek köyünde kayıp olarak aranan Halil Kocabıyık'ı bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Yerleşim yerine 3 kilometre uzaklıkta dere yatağındaki su kuyusunda hareketsiz bulunan Kocabıyık'ın öldüğü anlaşıldı.
Kocabıyık'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Ailesinin haber alamadığı Kocabıyık için dün, jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.