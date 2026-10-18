Afyonkarahisar'da kuyuya düşen büyükbaş kurtarıldı
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde kuyuya düşen büyükbaş kurtarıldı.
Giriş: 18.10.2026 - 18:02 Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde kuyuya düşen büyükbaş kurtarıldı.
Göynük köyünde büyükbaş hayvanın kuyuda mahsur kaldığı ihbarı üzerine AFAD ve ilgili kurum ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekipler iş makinesi yardımıyla kuyuda mahsur kalan hayvanı kurtararak sahibine teslim etti.
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