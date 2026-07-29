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        Afyonkarahisar'da otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        A.B. (74) idaresindeki 03 FD 664 plakalı traktör, Otogar Mahallesi'nde B.Y'nin (43) kullandığı 09 AJP 018 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada devrilen traktörün sürücüsü A.B. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan A.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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