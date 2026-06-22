Afyonkarahisar'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. M.T. (41) idaresindeki 03 ADM 142 plakalı otomobil, Çobanlar Kavşağı'nda G.E. (37) yönetimindeki 03 AY 520 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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