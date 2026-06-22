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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        M.T. (41) idaresindeki 03 ADM 142 plakalı otomobil, Çobanlar Kavşağı'nda G.E. (37) yönetimindeki 03 AY 520 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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