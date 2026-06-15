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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 22:27 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Y.P. idaresindeki 03 HF 199 plakalı hafif ticari araç, Dağınık köyü yakınlarında Emre Hatipoğlu (35) idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi, Emirdağ ve Bolvadin devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Yaralılardan Emre Hatipoğlu, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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