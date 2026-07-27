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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da refüje devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da refüje devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da refüje devrilen otomobildeki 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da refüje devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da refüje devrilen otomobildeki 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

        S.D. (42) idaresindeki 34 KLS 112 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Anıtkaya köyü yakınlarında refüje devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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