Afyonkarahisar'da seradaki ilaçlamadan 24 işçi etkilendi

Olay yerine UMKE tarafından sahra hastanesi kuruldu.

Daha önce domates ekili olan seradaki otları bugün temizlemek isteyen 24 işçi, ilaçlamadan etkilenince hastanelere götürüldü.

Afyonkarahisar'da daha önce ilaçlama yapılan seradaki otları temizlemek isteyen 24 işçi, rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı.

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