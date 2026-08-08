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        Afyonkarahisar'da "Sorumlu Üretim, Bilinçli Tüketim EKO-KOOP" projesi tanıtıldı

        Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği (AFİKAD) tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Sorumlu Üretim, Bilinçli Tüketim EKO-KOOP" projesinin tanıtım ve değerlendirme programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da "Sorumlu Üretim, Bilinçli Tüketim EKO-KOOP" projesi tanıtıldı

        Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği (AFİKAD) tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Sorumlu Üretim, Bilinçli Tüketim EKO-KOOP" projesinin tanıtım ve değerlendirme programı gerçekleştirildi.

        M. Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen buluşmaya il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

        Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği (AFİKAD) Başkanı Samiye Hancıoğlu, proje sürecinde elde edilen kazanımlar, yürütülen çalışmalar ve bundan sonraki hedefler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Program kapsamında EKO-KOOP Projesi'ni tanıtan video gösterimi yapılırken, Proje Koordinatörü Emine Şapçı tarafından projenin uygulama süreci ve elde edilen sonuçlar anlatıldı.

        Dinar Kadın Kooperatifi Başkanı Nur Tuncer ise tasarım çalışmaları ile kooperatifin üretim faaliyetlerine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

        Ardından tasarım ve kooperatif çalışmalarını konu alan video katılımcılarla paylaşıldı.

        Etkinlikte ayrıca Marka Danışmanı Prof. Dr. Zeliha Eser tarafından proje kapsamında oluşturulan markanın lansmanı yapıldı.

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