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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da tartıştığı meslektaşını silahla yaralayan avukat tutuklandı

        Afyonkarahisar'da tartıştığı meslektaşını silahla yaralayan avukat tutuklandı

        Afyonkarahisar'da tartıştığı meslektaşını silahla yaraladığı iddia edilen avukat tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 19:23 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da tartıştığı meslektaşını silahla yaralayan avukat tutuklandı

        Afyonkarahisar'da tartıştığı meslektaşını silahla yaraladığı iddia edilen avukat tutuklandı.

        Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde meslektaşı G.K'yı silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan avukat U.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


        Adliyeye sevk edilen U.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Avukat U.Ç. ile meslektaşı G.K. arasında Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, U.Ç, tabancayla ateş ettiği G.K'yi yaralamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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