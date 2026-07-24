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        Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya salındı

        Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya salındı

        Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından AKÜREM'e getirilen 14 kerkenez, 3 şahin, 1 doğan ve 1 kartalın tedavisi tamamlandı.

        Kuşlar, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Kemal Can, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Gürler, AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin tarafından doğaya salındı.

        Karakaş, gazetecilere, iki geyiğin de uygun habitatına götürülerek bırakılacağını söyledi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Kemal Can da AKÜ ile olan işbirlikleri kapsamında yaban hayatının korunması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

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