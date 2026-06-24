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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ üyelerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü ve irtibatlı olduğu belirlenen 7 şüpheli operasyonla gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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