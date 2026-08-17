Afyonkarahisar'da tırdan dökülen boya araç sürücülerini zor durumda bıraktı

Dinar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yola boya dökülmesine ilişkin, "Sorumlular hakkında çevrenin taksirle kirletilmesi ve trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması suçlarından adli soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Yola dökülen boya Dinar ilçesine bağlı Tatarlı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından köpük ve suyla yıkandı.

Durumu fark eden sürücülerden bazıları kara yolu üzerindeki akaryakıt istasyonlarına ve oto yıkamacılara gitti.

Dinar-Çay kara yolunda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir tırdan yola boya döküldü. Bu güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan boya, kaportalarda mor renk oluşturdu.

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