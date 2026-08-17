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        Afyonkarahisar'da tırdan dökülen boya araç sürücülerini zor durumda bıraktı

        Afyonkarahisar'da tırdan dökülen boya nedeniyle kaportaları mor renk alan araçların sürücüleri oto yıkamacılara gitmek zorunda kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 22:36 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da tırdan dökülen boya araç sürücülerini zor durumda bıraktı

        Afyonkarahisar'da tırdan dökülen boya nedeniyle kaportaları mor renk alan araçların sürücüleri oto yıkamacılara gitmek zorunda kaldı.

        Dinar-Çay kara yolunda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir tırdan yola boya döküldü. Bu güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan boya, kaportalarda mor renk oluşturdu.

        Durumu fark eden sürücülerden bazıları kara yolu üzerindeki akaryakıt istasyonlarına ve oto yıkamacılara gitti.

        Yola dökülen boya Dinar ilçesine bağlı Tatarlı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından köpük ve suyla yıkandı.

        Öte yandan, kaportalarında mor renk oluşan araçların görselleri sosyal medyada da paylaşıldı.

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        Dinar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yola boya dökülmesine ilişkin, "Sorumlular hakkında çevrenin taksirle kirletilmesi ve trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması suçlarından adli soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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