Afyonkarahisar'da tırdan dökülen boya araç sürücülerini zor durumda bıraktı
Afyonkarahisar'da tırdan dökülen boya nedeniyle kaportaları mor renk alan araçların sürücüleri oto yıkamacılara gitmek zorunda kaldı.
Afyonkarahisar'da tırdan dökülen boya nedeniyle kaportaları mor renk alan araçların sürücüleri oto yıkamacılara gitmek zorunda kaldı.
Dinar-Çay kara yolunda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir tırdan yola boya döküldü. Bu güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan boya, kaportalarda mor renk oluşturdu.
Durumu fark eden sürücülerden bazıları kara yolu üzerindeki akaryakıt istasyonlarına ve oto yıkamacılara gitti.
Yola dökülen boya Dinar ilçesine bağlı Tatarlı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından köpük ve suyla yıkandı.
Öte yandan, kaportalarında mor renk oluşan araçların görselleri sosyal medyada da paylaşıldı.
Dinar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yola boya dökülmesine ilişkin, "Sorumlular hakkında çevrenin taksirle kirletilmesi ve trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması suçlarından adli soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.
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