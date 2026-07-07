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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 17:37 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı operasyonda uyuşturucu madde emdirilmiş 28 peçete, 8 uyuşturucu hap, pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 5'ine adli işlem uygulandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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