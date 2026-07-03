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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 15:59 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Ekipler, araçta yaptığı aramada uyuşturucu emdirilmiş 4 peçete ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan M.T.K, A.G. ile H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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