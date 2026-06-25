Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, 3 bin 159 uyuşturucu hap ile bir miktar tütüne emdirilmiş uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'üne adli işlem uygulandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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