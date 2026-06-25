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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 14:15 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, 3 bin 159 uyuşturucu hap ile bir miktar tütüne emdirilmiş uyuşturucu ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'üne adli işlem uygulandı.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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