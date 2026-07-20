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        Afyonkarahisar'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni düzenlendi

        Afyonkarahisar'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce 25 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 18:58 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni düzenlendi

        Afyonkarahisar'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce 25 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi.

        Program kapsamında Otpazarı Camisi'nde çocuklara kına yakıldı. Burada, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından yapılan duanın ardından çocuklara Türk bayrakları verildi.

        Daha sonra çocuklar ve aileleri mehter takımı eşliğinde Uzun Çarşı'dan Afyonkarahisar Valiliği'ne kadar yürüdü.

        Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, burada çocukları ve ailelerini karşılayıp, tebrik etti.

        - "Ecdadın emanetini yerine getirmek için çabalıyoruz"

        Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Enes Çınar, gazetecilere, Sultan 2. Bayezid tarafından kurulmuş vakfın bir hayır şartı gereği çocukların sünnet ettirilmesi geleneğini sürdürdüklerini söyledi.

        Afyonkarahisar'da 25 çocuğun sünnet merasimi için bir araya geldiklerini dile getiren Çınar, şöyle konuştu:

        "Bu etkinliğimiz 81 ilimizde uygulanıyor. Afyonkarahisar'da bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. İnşallah bunların devamı da gelecek. Bizler ecdadın emanetini yerine getirmek için çabalıyoruz. Bütün çocuklarımıza mutlu günler diliyoruz. Ailelerini de tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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