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        Afyonkarahisar'da "Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi"nin şampiyonları törenle ödüllerini aldı

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Sağlıklı Yaşam Ligi adını verdiğimiz bu program kapsamında çocuklar sadece kendileri öğrenmiyor. Aynı zamanda kendileriyle alakalı sorumluluk alıyorlar, harekete geçiyorlar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da "Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi"nin şampiyonları törenle ödüllerini aldı

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Sağlıklı Yaşam Ligi adını verdiğimiz bu program kapsamında çocuklar sadece kendileri öğrenmiyor. Aynı zamanda kendileriyle alakalı sorumluluk alıyorlar, harekete geçiyorlar." dedi.

        Afyonkarahisar'da Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen "Sağlıklı Yaşam Ligi"nde dereceye giren okulların öğrencilerine ödülleri verildi.

        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, bir sorumluluk aldıklarını ve bu kapsamda her bir insanın "bağımsız" olana kadar ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini belirtti.

        Çocuklar ve gençlerle buluştuklarında onlara eğitim vermenin ötesinde kendileriyle, toplumla alakalı sorumluluk almaları konusunda da bir program çalışması yaptıklarını ifade eden Dinç, şunları kaydetti:

        "Sağlıklı Yaşam Ligi adını verdiğimiz bu program kapsamında çocuklar sadece kendileri öğrenmiyor. Aynı zamanda kendileriyle alakalı sorumluluk alıyorlar, harekete geçiyorlar. Toplumlarıyla, sevdikleriyle alakalı sorumluluk alıyorlar. Okulda öğretmenlerinden öğrendiklerini, araştırarak bulduklarını, anne babalarıyla, komşularıyla, esnafla, sokaktaki insanlarla paylaşıyorlar, onlara anlatıyorlar. Sağlıklı yaşam kültürünün yaşadıkları şehirlerde yayılması ve yerleşmesi için çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışma, Afyonkarahisar'da 144 okulun katılımıyla 20 bin 500 öğrenci tarafından uygulandı. Söylemesi kolay ama yapması çok zor, ulaşması çok çok zor bir rakam. Yüz akıyla başladık, yüz akıyla bitirdik."

        - "Afyonkarahisar'ın 'en Yeşilaycı' şehir ünvanını alan bir şehir olmasını diliyoruz"

        Afyonkarahisar'a mart ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'yla geldiklerinde Tazlar köyünü ziyaret ettiklerini anımsatan Dinç, "Köy, 'Türkiye'nin en Yeşilaycı köyü' seçilmişti. Çünkü Tazlar köyünde 1960'lardan bu yana hiçbir bağımlılık yok. Ne alkol ne kumar ne sigara, hiçbir bağımlılık yok. Dolayısıyla Tazlar köyüne en bağımsız, en Yeşilaycı köy ünvanı vermiştik. Nasıl bir köy 'en bağımsız köy' olabiliyorsa, bütün bağımlılıklardan kendini koruyabiliyorsa, bir şehir de koruyabilir diye inanıyoruz ve Afyonkarahisar'ın 'en bağımsız', 'en Yeşilaycı' şehir ünvanını alan bir şehir olması, bu konuda öncülük yapmasını diliyoruz." şeklinde konuştu.

        Vali Naci Aktaş da Sağlıklı Yaşam Ligi'ne ocak ayında başladıklarını ve haziranda bittiğini kaydetti.

        Bu sene 20 binden fazla öğrenciye ulaştıklarını ifade eden Aktaş, "Burada iki tane üniversitemiz var. Hem akademisyenler hem de üniversitedeki öğrenci kardeşlerimizin de desteğini alarak 20 bini inşallah ikiye, üçe katlayalım." dedi.

        Törende, Belediye Başkanı Burcu Köksal, Yeşilay Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas ve İl Milli Eğitim Müdür Miraç Sünnetci de birer konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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