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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da YetimSev Vakfı'nın 3. Geleneksel Yaz Pikniği düzenlendi

        Afyonkarahisar'da YetimSev Vakfı'nın 3. Geleneksel Yaz Pikniği düzenlendi

        Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı (YetimSev) tarafından 3. Geleneksel Yaz Piknik organizasyonu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 14:33 Güncelleme:
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        Afyonkarahisar'da YetimSev Vakfı'nın 3. Geleneksel Yaz Pikniği düzenlendi

        Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı (YetimSev) tarafından 3. Geleneksel Yaz Piknik organizasyonu gerçekleştirildi.

        Erkmen beldesindeki düğün salonunun bahçesindeki etkinliğe katılan ailelere, yemek ikramı yapıldı, çocuklar için müzikli gösterileri ve etkinlikler düzenlendi.

        Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Ülkü, gazetecilere, Afyonkarahisar'daki bütün yetim ve öksüz çocukların elinden tutabilmeyi amaçladıklarını söyledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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