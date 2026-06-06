Afyonkarahisar'da YetimSev Vakfı'nın 3. Geleneksel Yaz Pikniği düzenlendi

Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı (YetimSev) tarafından 3. Geleneksel Yaz Piknik organizasyonu gerçekleştirildi. Erkmen beldesindeki düğün salonunun bahçesindeki etkinliğe katılan ailelere, yemek ikramı yapıldı, çocuklar için müzikli gösterileri ve etkinlikler düzenlendi. Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Ülkü, gazetecilere, Afyonkarahisar'daki bütün yetim ve öksüz çocukların elinden tutabilmeyi amaçladıklarını söyledi.

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