Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da yıkımı sırasında kısmen çöken otel binası bitişiğindeki bazı iş yerlerine zarar verdi

        Afyonkarahisar'da yıkımı sırasında kısmen çöken otel binası bitişiğindeki bazı iş yerlerine zarar verdi

        Afyonkarahisar'da kontrollü yıkımı sırasında kısmen çöken 6 katlı otel binası, bitişiğindeki bazı iş yerlerinde hasar oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da yıkımı sırasında kısmen çöken otel binası bitişiğindeki bazı iş yerlerine zarar verdi

        Afyonkarahisar'da kontrollü yıkımı sırasında kısmen çöken 6 katlı otel binası, bitişiğindeki bazı iş yerlerinde hasar oluşturdu.


        Dumlupınar Mahallesi Karagözoğlu Sokak'taki 6 katlı otel binasında, kontrollü yıkım çalışması başlatıldı.

        Firma çalışanlarının iş makineleriyle yürüttüğü yıkım çalışmaları sırasında, binada kısmi göçük meydana geldi, etrafı toz kapladı.

        Göçük sonrasında otelin bitişiğindeki bir iş merkezinin duvarlarında hasar oluştu, ofislerdeki eşyalar zarar gördü.

        İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ve zabıta ekipleri olay yerine geldi.

        İtfaiye araçları, otel çevresinde sulama yaptı, zabıta ekipleri de güvenlik şeridi çekti.

        Afyonkarahisar Belediye Başkan Vekili Bülent Eser ile Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kasapoğlu, hasar gören iş merkezinde incelemede bulundu.

        Hasar gören iş merkezinin birinci katındaki esnaf Ramazan Altuner, AA muhabirine, göçük esnasında iş yerinde olduğunu ve duvarının bir kısmının yıkıldığını söyledi.

        Bazı eşyalarının zarar gördüğünü aktaran Altuner, "Bir anda göçtü. Şikayetçiyiz. Hasarımızın karşılanmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Belediye yetkilileri, yıkım çalışmalarını yürüten firma sahibinin iş yerleri hasar gören esnafın ve bina sahiplerinin zararını karşılayacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        Bugün Ne Oldu? 26 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 26 Haziran 2026 haberleri
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        DSS ilaçlama şirketine Böcek ailesinden sonra ikinci iddianame!
        DSS ilaçlama şirketine Böcek ailesinden sonra ikinci iddianame!
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        İsrail Savunma Bakanı İran'ı tehdit etti
        İsrail Savunma Bakanı İran'ı tehdit etti
        Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Karaal'ın kaçırılmasında yeni görüntü! Aracına takip cihazı taktılar!
        Karaal'ın kaçırılmasında yeni görüntü! Aracına takip cihazı taktılar!
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece!
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece!
        İsrail basını: ABD İsrail'e ciddi baskı yaptı
        İsrail basını: ABD İsrail'e ciddi baskı yaptı
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da faciadan dönüldü Otel binasının yıkımı sırasında yaşanan...
        Afyonkarahisar'da faciadan dönüldü Otel binasının yıkımı sırasında yaşanan...
        Tuğla yüklü kamyonet devrildi: 4 yaralı
        Tuğla yüklü kamyonet devrildi: 4 yaralı
        Afyonkarahisar'da 143 bin öğrenci yaz tatiline girdi
        Afyonkarahisar'da 143 bin öğrenci yaz tatiline girdi
        Afyonkarahisar'da Aygaz marka tüp yüklü tırın motorunda yangın
        Afyonkarahisar'da Aygaz marka tüp yüklü tırın motorunda yangın
        Minibüsün çarptığı patpat sürücüsü yaralandı
        Minibüsün çarptığı patpat sürücüsü yaralandı
        Aldıkları hediyeler ile yaz tatilini daha verimli geçirecekler
        Aldıkları hediyeler ile yaz tatilini daha verimli geçirecekler