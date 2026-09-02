Afyonkarahisar'da yol güzergahlarında yöresel ürün satışı yapılan noktalara denetim

Ürünlerin gramajı, kalitesi ve satış şartlarını inceleyen ekipler, vatandaşlardan gelen eksik gramaj, hijyen ve etiket şikayetleri üzerine denetimlerini sıkılaştırdı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yol güzergahlarında yöresel ürün satışı yapılan noktalara yönelik denetimlerde, mevzuata aykırı satış yaptığı belirlenen 4 satıcıya cezai işlem uygulandı.

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