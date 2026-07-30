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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        A.A. (45) idaresindeki Bayburt Seyahat firmasına ait 69 ABE 169 plakalı yolcu otobüsü, Vakıf Mahallesi'nde M.K. yönetimindeki 03 AHD 878 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü M.K. ile araçta bulunan F. S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otobüs sürücüsü A.A. gözatlına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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