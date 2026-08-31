Afyonkarahisar'da Zafer Mix Cup 2026'da şampiyonlar belli oldu

Afyonkarahisar’da tenis sporuna olan ilgiyi artırmayı ve sporcular arasındaki dostluk ile dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan organizasyon, farklı kategorilerde verilen ödüllerle sona erdi.

Tenis Masterlar adına İbrahim Karakaya'nın organizasyonuyla düzenlenen, FSM Kulüp Başkanı Mehmet Ekmekçi'nin sponsorluğunu üstlendiği turnuvada 20 takım ve toplam 40 sporcu mücadele etti.

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