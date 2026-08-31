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        Afyonkarahisar'da Zafer Mix Cup 2026'da şampiyonlar belli oldu

        Afyonkarahisar'da Zafer Mix Cup 2026 Tenis Turnuvası, FSM kortlarında oynanan gösteri ve final maçlarıyla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da Zafer Mix Cup 2026'da şampiyonlar belli oldu

        Afyonkarahisar'da Zafer Mix Cup 2026 Tenis Turnuvası, FSM kortlarında oynanan gösteri ve final maçlarıyla sona erdi.

        Tenis Masterlar adına İbrahim Karakaya'nın organizasyonuyla düzenlenen, FSM Kulüp Başkanı Mehmet Ekmekçi'nin sponsorluğunu üstlendiği turnuvada 20 takım ve toplam 40 sporcu mücadele etti.

        Turnuvanın finalinde Sıla-Erdem çifti ile Damla-İbrahim çifti karşı karşıya geldi.

        Heyecanlı geçen final mücadelesini kazanan Sıla–Erdem ikilisi, Zafer Mix Cup 2026'nın şampiyonu oldu.

        Turnuva sonunda 16 ödül sahiplerini buldu.

        FSM kortlarında gerçekleştirilen gösteri ve final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreniyle Zafer Mix Cup 2026 tamamlandı.

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        Afyonkarahisar’da tenis sporuna olan ilgiyi artırmayı ve sporcular arasındaki dostluk ile dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan organizasyon, farklı kategorilerde verilen ödüllerle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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