Afyonkarahisar'daki "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programı Frigya gezisiyle sona erdi

Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programının üçüncüsü, Frigya gezisiyle tamamlandı.





Kentteki "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programına gelen katılımcılar ve medya mensupları, İhsaniye ilçesindeki Friglerden kalma tarihi yapılarıyla öne çıkan Ayazini köyünü gezdi.



Katılımcılar ve medya mensupları, burada 3 bin yıllık medeniyetin izlerini taşıyan kaya yerleşimleri, oyma mezarlar, mağaralar ve şapelleri inceledi.



Ayazini Karşılama Merkezi'nde bölgenin yöresel lezzetlerini deneyimleyen katılımcılar ve medya mensupları, programın ardından kentten ayrıldı.

