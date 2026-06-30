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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'daki "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programı Frigya gezisiyle sona erdi

        Afyonkarahisar'daki "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programı Frigya gezisiyle sona erdi

        Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programının üçüncüsü, Frigya gezisiyle tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'daki "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programı Frigya gezisiyle sona erdi

        Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programının üçüncüsü, Frigya gezisiyle tamamlandı.


        Kentteki "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programına gelen katılımcılar ve medya mensupları, İhsaniye ilçesindeki Friglerden kalma tarihi yapılarıyla öne çıkan Ayazini köyünü gezdi.

        Katılımcılar ve medya mensupları, burada 3 bin yıllık medeniyetin izlerini taşıyan kaya yerleşimleri, oyma mezarlar, mağaralar ve şapelleri inceledi.

        Ayazini Karşılama Merkezi'nde bölgenin yöresel lezzetlerini deneyimleyen katılımcılar ve medya mensupları, programın ardından kentten ayrıldı.

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