Afyonkarahisar'daki "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programı Frigya gezisiyle sona erdi
Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programının üçüncüsü, Frigya gezisiyle tamamlandı.
Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programının üçüncüsü, Frigya gezisiyle tamamlandı.
Kentteki "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programına gelen katılımcılar ve medya mensupları, İhsaniye ilçesindeki Friglerden kalma tarihi yapılarıyla öne çıkan Ayazini köyünü gezdi.
Katılımcılar ve medya mensupları, burada 3 bin yıllık medeniyetin izlerini taşıyan kaya yerleşimleri, oyma mezarlar, mağaralar ve şapelleri inceledi.
Ayazini Karşılama Merkezi'nde bölgenin yöresel lezzetlerini deneyimleyen katılımcılar ve medya mensupları, programın ardından kentten ayrıldı.
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