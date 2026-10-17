Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ile Sandıklı ilçeleri arasındaki Kumalar Yaylası'na kar yağdı.

Kentte, akşam saatlerinde aralıklarla devam eden sağanak, Şuhut ve Sandıklı ilçeleri arasında 2 bin 250 metre yüksekliğindeki Kumalar Yaylası'nda kara dönüştü.

Bölgedeki doğaseverler kar yağışını yakından görmek için yaylanın yüksek kesimlerine çıktı.

Sandıklılı doğasever Asım Yıldız, sonbahar mevsiminde gelen kar yağışını yaylada gördükleri için mutlu olduklarını ifade etti.