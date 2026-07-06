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        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, görevinden ayrıldı

        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, görevinden ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 23:08 Güncelleme:
        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, görevinden ayrıldı

        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, görevinden ayrıldığını açıkladı.

        Şahin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkezi ile yaptığı istişare neticesinde, Afyonkarahisar İl Başkanlığı vazifesini bırakma kararı aldığını belirtti.

        İl başkanlığı vazifesini tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ildeki siyasi temsilcisi olma onurunu iki yıldır gururla taşıdığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

        "Bundan dolayı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ederim. Onun arkasında siyaset yapmak bir onurdu. Bundan sonra da davası davam, yolu yolumdur."

        Şahin, makamların geçici, ideallerin ebedi olduğunu vurguladı.

        Bu süreçte birlikte mücadele ettiği milletvekilleri ve partililere teşekkür eden Şahin, "AK Parti sevdası her zaman kalbimdedir. Farklı mecralarda davama ve sevdama hizmet etmeye devam edeceğim." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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