Bolvadin esnafı için büyük müjde

Afyonkarahisar Bolvadin Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın yeni hizmet binasına kavuşması için atılan adımlarda mutlu sona ulaşıldı. Oda Başkanı İbrahim Çürük, Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı’yı ziyaret ederek tapusunu teslim aldı.

Bolvadin’de esnaf teşkilatının daha modern, konforlu ve etkin hizmet verebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda önemli bir eşik geride kaldı. Bolvadin Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İbrahim Çürük, Belediye Başkanı Derviş Aynacı’yı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen anlamlı ziyarette, Bolvadin Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkârlar Odası arasında daha önce yapılan iş birliği anlaşması çerçevesinde, odanın yeni hizmet yerine ilişkin tapu devri tamamlandı. Yeni hizmet binasının tapusu, Belediye Başkanı Derviş Aynacı tarafından Oda Başkanı İbrahim Çürük’e resmen teslim edildi.

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Samimi bir atmosferde geçen görüşmede sadece tapu teslimi değil, ilçenin geleceğine yön verecek vizyon projeler de ele alındı. Ziyaret esnasında, bölge ekonomisine ve istihdama büyük katkı sunması beklenen OTB Tarım Organize Sanayi projesine ilişkin hazırlanan taslak planlar hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunuldu, proje üzerine istişareler gerçekleştirildi.