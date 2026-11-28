Etkinlik alanında stantları gezerek okul idarecileri, öğretmenler ve velilerle sohbet eden İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Filistin’de yaşanan insani dram karşısında sergilenen duyarlılığın önemine dikkat çeken Keleş, anlamlı organizasyona katkı sunan öğrenci velilerine, öğretmenlere ve okul idarecilerine teşekkür etti.

Bolvadin Çarşı Meydanında kurulan stantlarda, okul öncesi öğrencilerin hazırladığı ve velilerin destek verdiği ürünler Filistin halkına destek amacıyla satışa sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hayır çarşısında, dayanışma ve yardımlaşma örnekleri sergilendi.

Afyonkarahisar’da Bolvadin Anaokulu tarafından Filistin yararına düzenlenen hayır çarşısı ilçe merkezinde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, emeği geçenlere teşekkür etti.

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