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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Bolvadin'de sağanak ve dolu sonrası hasar tespit çalışması başlatıldı

        Bolvadin'de sağanak ve dolu sonrası hasar tespit çalışması başlatıldı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Bolvadin'de sağanak ve dolu sonrası hasar tespit çalışması başlatıldı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Özburun beldesinde dün etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı.

        Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, iki evde su baskını yaşandı.


        Beldedeki bazı ekili hububat arazilerinin zarar gördüğü bildirildi.

        Özburun Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

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