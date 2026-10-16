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        Büyük Taarruz 5. Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreniyle sona erdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 5. Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Büyük Taarruz 5. Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreniyle sona erdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 5. Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi.

        Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'ndaki festivalin kapanış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Video gösterimi sonrası Festival Direktörü Sevda Dursun, festivalde görev alan gönüllü öğrencilere sertifika takdim etti.

        Burada konuşan Dursun, 5 gün boyunca çok güzel geçen festivalde kendilerine destek olan Valilik ve Belediye başta olmak üzere tüm kurumlara teşekkür etti.

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        İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın da festival kapsamında ekibin yoğun bir hafta geçirdiğini dile getirdi.

        Festival kapsamında TRT Sinema Tırı'nı da Sandıklı, Dinar, Dazkırı, Bolvadin ve il merkezinde çocuklarla buluşturduklarını aktaran Altın, "Burada 5 bin 400 çocuğa sinema izlettik. Bugün de inşallah 6 bin öğrenciyi geçeceğiz. Hayatında hiç sinema filmi izlememiş çocuklara güzel sinema filmleri izlettiriyoruz. Bu farkındalıkta bizleri mutlu ediyor. Afyonkarahisar'ın sinema ve kültüre verdiği değer her gün katlanarak artıyor." diye konuştu.

        Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Ayar ise Afyonkarahisar'ı sanatı ve sanatçıyı seven bir şehir haline çevirmeye çalıştıklarını belirterek, festivale emek veren herkese teşekkür etti.

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        Konuşmanın ardından Festival Direktörü Sevda Dursun, Altın'a plaket takdim etti.

        - 8 film finale kaldı

        Türkiye'den 380 kısa film ve belgeselin başvuru yapıldığı festivalde, yapılan değerlendirme sonucu 8 film finale kaldı.

        Yarışmada, "Uslu" filmiyle yönetmen Selçuk Kaan Salk birinci, "Ölüm Bizi Ayırana Dek" filmiyle yönetmen Deniz Koloş ikinci ve "11 Dakika" filmiyle yönetmen Niki Malekian üçüncü oldu.

        Afyonkarahisar'daki üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen "Büyük Taarruz Özel Ödülü" ise "Yoldakiler" filmiyle Nihad Jabiyev'e verildi.

        İl protokolü, festival jürisi ve dereceye giren filmlerin yapımcılarına ödüllerini ve sertifikalarını takdim etti.

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        Festival, birincilik ödülüne layık görülen "Uslu" filminin izlenmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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