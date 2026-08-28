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        Büyük Taarruz'un 104. yılı dolayısıyla Anıtkaya Şehitliği'nde tören düzenlendi

        Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 104. yılı dolayısıyla Anıtkaya Şehitliği'nde tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 17:17 Güncelleme:
        Büyük Taarruz'un 104. yılı dolayısıyla Anıtkaya Şehitliği'nde tören düzenlendi

        Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 104. yılı dolayısıyla Anıtkaya Şehitliği'nde tören yapıldı.

        Merkeze bağlı Anıtkaya köyündeki tören, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Üsteğmen Oğuz Emin Ağaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nda eşsiz kahramanlıklar gösteren 5. Süvari Kolordusunun bu bölgede cereyan eden muharebelerde verdiği mücadeleye değindi.

        Büyük Taarruz harekatı kapsamında, 5. Süvari Kolordusunun icra ettiği görevleri anlatan Ağaoğlu, "Bu görevler 25-26 Ağustos 1922 gecesi Ahır Dağı geçitlerini tutmak, Sincanlı Ovası'na ilerleyerek düşmanın geri bölgeyle irtibatını kesmek, Bal Mahmut-Dumlupınar arasındaki demir yolunu tahrip etmek, Döğer bölgesindeki Yunan ihtiyatlarıyla Uşak'ta bulunan birliklerine karşı keşif ve emniyet görevi yapmaktır." dedi.

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        Ağaoğlu, 5. Süvari Kolordusunun bu görevleri başarıyla yerine getirdiğini ve 1. Yunan Kolordusuna bağlı bazı birliklerin baskın sonucu dağıldığını kaydetti.

        Konuşmanın ardından tören, askeri birliklerin geçişi ve dua edilmesiyle sona erdi.

        Törene, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Ayar, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Kıral, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve Hasan Arslan, MHP Milletvekili Mehmet Taytak ile il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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