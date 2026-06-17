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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Afyonkarahisar'daki 2. Blok Mermer Fuarı'nı ziyaret etti

        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Afyonkarahisar'daki 2. Blok Mermer Fuarı'nı ziyaret etti

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Afyonkarahisar'da düzenlenen 2. Blok Mermer Fuarı'nı gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 21:06 Güncelleme:
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Afyonkarahisar'daki 2. Blok Mermer Fuarı'nı ziyaret etti

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Afyonkarahisar'da düzenlenen 2. Blok Mermer Fuarı'nı gezdi.

        Motor Sporları Merkezi'nde açılan fuarı gezen Babacan, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Babacan, "Ülkenin zaten yüz akı sektörü. Daha yüksek ihracata inşallah ulaşır." dedi.

        Ali Babacan, fuardaki stantları ziyaret etti, katılımcı firmalarla görüştü.

        Babacan'a, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Remzi Özcan, DEVA Partisi İl Başkanı Alper Kocatürk ve partililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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