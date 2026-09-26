Dünyanın en büyük "Anadolu Sofrası" Afyonkarahisar'da kurulacak

Afyonkarahisar'da düzenlenecek 8. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali'nde "Anadolu Sofrası" kurulacak.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 2-4 Ekim'de düzenlenecek festivalde, "Dünyanın En Büyük Anadolu Sofrası" için Guinness Dünya Rekoru denemesi gerçekleştirilecek.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yaptığı açıklamada, GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali'nde 81 ilin yemekleri aynı sofrada buluşacağını belirtti.

Anadolu'dakiler Projesi'ne Afyonkarahisar Gastronomi Festivali'nde ev sahipliği yapacaklarını aktaran Köksal, şunları kaydetti:

"Son iki yıldır Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardık gastronomi festivallerimizde. Bu yıl da yine 81 metre çapında 257 metre uzunluğunda sofra kuruyoruz. 81 ilin yemekleri bu sofrada buluşacak. Hititler, Frigler ve Osmanlı mutfağı bu sofrada sergilenecek. Bu açıdan bu yıl da rekorlar kıracağız. 21 ülkeden mutfağın önemli isimleri, şefleri GastroAfyon'da olacak. Rekorların kırılacağı damakların şenleneceği lezzet şölenimize herkesi bekliyoruz. Termalin, mermerin, zaferin ve lezzetin başkenti Afyonkarahisar'a herkesi bekliyoruz."

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Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan da festivalde yurt içi ve yurt dışından katılan şeflerle workshoplar ve paneller gerçekleştirileceğini ifade etti.