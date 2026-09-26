Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Dünyanın en büyük "Anadolu Sofrası" Afyonkarahisar'da kurulacak

        Dünyanın en büyük "Anadolu Sofrası" Afyonkarahisar'da kurulacak

        Afyonkarahisar'da düzenlenecek 8. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali'nde "Anadolu Sofrası" kurulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 16:39 Güncelleme:
        Dünyanın en büyük "Anadolu Sofrası" Afyonkarahisar'da kurulacak

        Afyonkarahisar'da düzenlenecek 8. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali'nde "Anadolu Sofrası" kurulacak.

        Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 2-4 Ekim'de düzenlenecek festivalde, "Dünyanın En Büyük Anadolu Sofrası" için Guinness Dünya Rekoru denemesi gerçekleştirilecek.

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yaptığı açıklamada, GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali'nde 81 ilin yemekleri aynı sofrada buluşacağını belirtti.

        Anadolu'dakiler Projesi'ne Afyonkarahisar Gastronomi Festivali'nde ev sahipliği yapacaklarını aktaran Köksal, şunları kaydetti:

        "Son iki yıldır Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardık gastronomi festivallerimizde. Bu yıl da yine 81 metre çapında 257 metre uzunluğunda sofra kuruyoruz. 81 ilin yemekleri bu sofrada buluşacak. Hititler, Frigler ve Osmanlı mutfağı bu sofrada sergilenecek. Bu açıdan bu yıl da rekorlar kıracağız. 21 ülkeden mutfağın önemli isimleri, şefleri GastroAfyon'da olacak. Rekorların kırılacağı damakların şenleneceği lezzet şölenimize herkesi bekliyoruz. Termalin, mermerin, zaferin ve lezzetin başkenti Afyonkarahisar'a herkesi bekliyoruz."

        REKLAM

        Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan da festivalde yurt içi ve yurt dışından katılan şeflerle workshoplar ve paneller gerçekleştirileceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar büyük yankı uyandırmakta"
        "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar büyük yankı uyandırmakta"
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        4 yıl sonra ilk görüşme
        4 yıl sonra ilk görüşme
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        Boşandılar
        Boşandılar

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi y...
        Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi y...
        Afyonkarahisar'da "Geri Dönüşümden Sanata" sergisi açıldı
        Afyonkarahisar'da "Geri Dönüşümden Sanata" sergisi açıldı
        İscehisar'da öğrencilere kırtasiye desteği
        İscehisar'da öğrencilere kırtasiye desteği
        İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Mısırlıoğlu, trafik kazasında yaralandı
        İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Mısırlıoğlu, trafik kazasında yaralandı
        Elektrik mühendisi 2 bin 326 parçalık model araç koleksiyonunu şehre dönüşt...
        Elektrik mühendisi 2 bin 326 parçalık model araç koleksiyonunu şehre dönüşt...
        Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı, gazetecilerle buluştu
        Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı, gazetecilerle buluştu