Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da minibüs durağında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 18:07 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da minibüs durağında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Dörtyol Mahallesi Uydukent Minibüs Durağı'nda silahlı ve bıçaklı kavga ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan durak başkanı Osman Bulaş ile İsmail Ç. ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Ağır yaralı Bulaş, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, kavgaya ilişkin 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Kavgada kullanılan silah ve bıçaklara da el konuldu.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan kavganın, minibüs hattında çalışan araç ve şoförün yetki belgesi meselesinden çıktığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Külliye milletin evidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Külliye milletin evidir
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Bugün Ne Oldu? 13 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Temmuz 2026 haberleri
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        2 kadının da kalbi durdu!
        2 kadının da kalbi durdu!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Sıcak hava dalgası ihracata yansıdı
        Sıcak hava dalgası ihracata yansıdı
        Uçuşlar pazartesi ve perşembe olacak
        Uçuşlar pazartesi ve perşembe olacak
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        Finalde ünlüler geçidi
        Finalde ünlüler geçidi
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler

        Benzer Haberler

        Dolmuşçu cinayetinde 10 gözaltı
        Dolmuşçu cinayetinde 10 gözaltı
        Kavgada tüfekle vurulan minibüs durağı başkanı öldü (2)
        Kavgada tüfekle vurulan minibüs durağı başkanı öldü (2)
        Kiraz bahçelerinde hasat öncesi pestisit denetimi
        Kiraz bahçelerinde hasat öncesi pestisit denetimi
        Jandarma çeşitli suçlardan aranan 46 kişiyi yakaladı
        Jandarma çeşitli suçlardan aranan 46 kişiyi yakaladı
        Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kavgada tüfekle vurulan minibüs durağı başkanı öldü
        Kavgada tüfekle vurulan minibüs durağı başkanı öldü