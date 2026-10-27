Günyaz'dan atletizmde büyük başarı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen okullar arası atletizm yarışmaları büyük bir heyecana sahne olurken, Derekarabağ Ortaokulu öğrencisi Tuana Günyaz, kızlar 100 metre kategorisinde rakiplerini geride bırakarak ilçe birincisi oldu.

Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gençlerin spora teşvik edilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi amacıyla düzenlenen atletizm yarışmaları, renkli ve çekişmeli mücadelelere ev sahipliği yaptı. Organizasyonda pistin tozunu attıran Derekarabağ Ortaokulu öğrencisi Tuana Günyaz, gösterdiği üstün performans ve azmiyle 100 metre kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

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Bolvadin’de eğitim ve spor alanındaki projeleriyle adından sıkça söz ettiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, ilçedeki öğrencilerin her alanda başarıya ulaşması için gösterdiği özverili çalışmalarla takdir topluyor.