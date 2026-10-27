Günyaz'dan atletizmde büyük başarı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen okullar arası atletizm yarışmaları büyük bir heyecana sahne olurken, Derekarabağ Ortaokulu öğrencisi Tuana Günyaz, kızlar 100 metre kategorisinde rakiplerini geride bırakarak ilçe birincisi oldu.
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen okullar arası atletizm yarışmaları büyük bir heyecana sahne olurken, Derekarabağ Ortaokulu öğrencisi Tuana Günyaz, kızlar 100 metre kategorisinde rakiplerini geride bırakarak ilçe birincisi oldu.
Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gençlerin spora teşvik edilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi amacıyla düzenlenen atletizm yarışmaları, renkli ve çekişmeli mücadelelere ev sahipliği yaptı. Organizasyonda pistin tozunu attıran Derekarabağ Ortaokulu öğrencisi Tuana Günyaz, gösterdiği üstün performans ve azmiyle 100 metre kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.
Bolvadin’de eğitim ve spor alanındaki projeleriyle adından sıkça söz ettiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, ilçedeki öğrencilerin her alanda başarıya ulaşması için gösterdiği özverili çalışmalarla takdir topluyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.