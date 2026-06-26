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        İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Afyonkarahisar'da yapıldı

        İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 18:35 Güncelleme:
        İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Afyonkarahisar'da yapıldı

        İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.

        Kocatepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonada Denizli, Tekirdağ, Bursa, İstanbul, Gaziantep ve Muğla'dan 13 takım mücadele etti.


        Kadınlarda Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü birinci, Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübü ikinci, Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

        Erkeklerde ise Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübü birinci, Uludağ İşitme Engelliler Spor Kulübü ikinci, Çorlu İşitme Engelliler Trakya Spor Kulübü de üçüncülüğe ulaştı.

        Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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