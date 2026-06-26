İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Afyonkarahisar'da yapıldı

İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.



Kocatepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonada Denizli, Tekirdağ, Bursa, İstanbul, Gaziantep ve Muğla'dan 13 takım mücadele etti.





Kadınlarda Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü birinci, Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübü ikinci, Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü ise üçüncü oldu.



Erkeklerde ise Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübü birinci, Uludağ İşitme Engelliler Spor Kulübü ikinci, Çorlu İşitme Engelliler Trakya Spor Kulübü de üçüncülüğe ulaştı.



Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

