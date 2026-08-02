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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Afyonkarahisar'da nikah şahidi oldu

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Afyonkarahisar'da nikah şahidi oldu

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu'nun oğlunun nikah töreninde şahitlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 00:14 Güncelleme:
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Afyonkarahisar'da nikah şahidi oldu

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu'nun oğlunun nikah töreninde şahitlik yaptı.

        Dervişoğlu, Belediye Düğün Salonu'ndaki Kadir Kantartopu ile Fatma Bilge Dipi'nin nikahına katıldı.

        Nikahı, Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu kıydı.

        Dervişoğlu, nikah şahitliğini yaptığı genç çifti tebrik ederek ömür boyu mutluluklar diledi.

        Nikah törenine, İYİ Parti milletvekilleri Hakan Şeref Olgun, Yasin Öztürk ve Hasan Toktaş, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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