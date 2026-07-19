Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Napolyon kirazındaki verim üreticinin yüzünü güldürüyor

        Napolyon kirazındaki verim üreticinin yüzünü güldürüyor

        ARİF YAVUZ - KADİR KİPER - Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağı ilçelerinde hasadına başlanan ve yüksek rekoltesiyle öne çıkan Napolyon kirazında verim, üreticiyi memnun etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Napolyon kirazındaki verim üreticinin yüzünü güldürüyor

        ARİF YAVUZ - KADİR KİPER - Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağı ilçelerinde hasadına başlanan ve yüksek rekoltesiyle öne çıkan Napolyon kirazında verim, üreticiyi memnun etti.

        Sultandağı Tarım ve Orman Müdürü Fatih Sarı, AA muhabirine, bahçelerde kiraz hasadının devam ettiğini söyledi.

        Yağışların ve iklim şartlarının iyi gitmesi nedeniyle bölgedeki rekoltenin bu yıl 36 bin ton olarak gerçekleşmesini beklediklerini anlatan Sarı, "Kirazlarımız çok güzel ve kaliteli. Bölgemizde üretilen kirazları başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine göndermekteyiz. Bölgemizdeki fabrikalar aracılığıyla ABD ve İngiltere'ye de dondurulmuş ve kurutulmuş kiraz ihracatı yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Sarı, bir süre önce Çin Halk Cumhuriyeti'nden alım heyetini ilçede misafir ettiklerini belirterek, yapılacak protokollerle kiraz ihracatının artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

        - "Yeni pazarlar peşindeyiz"

        Çay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sebahattin Dündar da Sultandağı ve Çay ilçelerindeki Napolyon kirazında bu yıl verimin oldukça iyi olduğunu söyledi.

        Bölgede kiraz rekoltesi yüksek olduğu gibi yurt dışında da iyi olduğunu öğrendiklerini ifade eden Dündar, "İhracat için elimizden geldiği kadar bölgemize yeni firmalar davet etmeye çalışıyoruz. Kirazın satış ve pazarlama ağını genişletmeye çalışıyoruz. Hummalı bir çaba içerisindeyiz. İhracat konusunda Tarım ve Orman Bakanlığımız, kamu çalışanlarımız ve sivil toplum örgütlerimiz yoğun mesai harcıyor. İnşallah üreticimizin yararına olacak adımları atarız. Yeni pazarlar peşindeyiz." diye konuştu.

        - "Bahçelerde verim üreticiyi sevindirdi"

        Kiraz üreticisi Ali Özcan da 30 dekarlık meyve bahçesinde Napolyon kirazı yetiştirdiğini, bu yılki rekoltenin iyi olduğunu anlattı.

        Geçen yıl don olayı nedeniyle zor günler geçirdiklerine değinen Özcan, "Bu yıl iklim şartlarımız çok iyi gitti ve bu da ürüne yansıdı. Bahçelerimizde çok güzel ve kaliteli kirazlarımız var. Aroması çok beğeniliyor. Satış ve pazarlama konusunda da beklentilerimiz var. İnşallah para kazanacağımız bir sezon olur." dedi.

        Kiraz üreticisi Meral Atmaca ise kirazda verimin çok güzel olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a: Umurumda değil
        Trump'tan İran'a: Umurumda değil
        Uzaydan "Turkuaz İstanbul"
        Uzaydan "Turkuaz İstanbul"
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        İsrail basını: ABD İran'a saldırıların kapsamını genişletecek
        İsrail basını: ABD İran'a saldırıların kapsamını genişletecek
        Bodrum tatili
        Bodrum tatili
        Günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı
        Günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı
        Gözler Messi ve Yamal'da!
        Gözler Messi ve Yamal'da!
        Savunma anatomisi
        Savunma anatomisi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?
        Estetik sonrası ilk görüntü
        Estetik sonrası ilk görüntü
        Gözlerinize ne kadar güveniyorsunuz?
        Gözlerinize ne kadar güveniyorsunuz?
        İngiltere Dünya üçüncüsü oldu!
        İngiltere Dünya üçüncüsü oldu!
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Kuzeyde sıcak, batıda sağanak... MGM'den bölge bölge tahminler!
        Kuzeyde sıcak, batıda sağanak... MGM'den bölge bölge tahminler!
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz

        Benzer Haberler

        'Bayat'ta minibüs traktöre çarptı: 3 yaralı
        'Bayat'ta minibüs traktöre çarptı: 3 yaralı
        Sandıklı'da bağ evi ve besihanede çıkan yangın söndürüldü
        Sandıklı'da bağ evi ve besihanede çıkan yangın söndürüldü
        'Arıcılık Kayıt Sistemi' güncelleme çalışmaları sürüyor
        'Arıcılık Kayıt Sistemi' güncelleme çalışmaları sürüyor
        Nişan merasiminde tartıştığı eniştesini öldürüp kaçtı (2)
        Nişan merasiminde tartıştığı eniştesini öldürüp kaçtı (2)
        Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaraland...
        Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaraland...
        Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı