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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Afyonkarahisar'da konuştu:

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Afyonkarahisar'da konuştu:

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bir çeyrek asır geride kaldı ve gerçekten bu çeyrek asır, 25 yıl, asırlara sığmayacak hizmetlerin asil Türk milletiyle buluşmasına vesile olduğumuz pek çok eseri, projeyi, sayısız hizmeti aziz milletimizle buluşturduğumuz bir dönem oldu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 21:10 Güncelleme:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Afyonkarahisar'da konuştu:

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bir çeyrek asır geride kaldı ve gerçekten bu çeyrek asır, 25 yıl, asırlara sığmayacak hizmetlerin asil Türk milletiyle buluşmasına vesile olduğumuz pek çok eseri, projeyi, sayısız hizmeti aziz milletimizle buluşturduğumuz bir dönem oldu." dedi.

        Kacır, İhsaniye ilçesinde belediyenin düzenlediği toplu açılış programında yaptığı konuşmada, bugüne kadar ilçede özellikle Zafer Kalkınma Ajansı eliyle 145 milyon lira tutarındaki 16 projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

        Frig medeniyetinin izlerini taşıyan Frig Vadisi'nin özellikle de Ayazini'nin turizm potansiyelini hayata geçirmek için destinasyon geliştirmeden tanıtıma, karşılama merkezi düzenlemelerinden tarihi mekanların aydınlatılmasına kadar pek çok yatırıma destek olduklarını anımsatan Kacır, "Bu çalışmalarla Ayazini'nin turizm cazibesini ve tanınırlığını, bilinirliğini artırdık." diye konuştu.

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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine yorulmak, durmak, duraksamak bilmeksizin çalışmayı öğütlediğini kaydeden Kacır, şunları söyledi:

        "Bu hafta cuma günü, 14 Ağustos 2026, AK Parti'nin 25. yaş günü. Bir çeyrek asır geride kaldı ve gerçekten bu çeyrek asır, 25 yıl, asırlara sığmayacak hizmetlerin asil Türk milletiyle buluşmasına vesile olduğumuz pek çok eseri, projeyi, sayısız hizmeti aziz milletimizle buluşturduğumuz bir dönem oldu. 'İnşallah daha nice 25 yıllara' diyorum. Sizlerin desteğiyle ve duasıyla 'İnşallah Rabbim bizlere Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmeyi ve tam bağımsız Türkiye iddiasını, hedeflerini en yükseğe çıkarabilmeyi nasip etsin.' diyorum."

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        Kacır, daha sonra İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde toplu açılış programında konuştu.

        Geçmişinde, tarihinde hiçbir lekesi olmayan, utanılacak, başını öne eğdirecek hiçbir iz bulunmayan asil Türk milletinin, Cumhuriyet'in ikinci asrını Türkiye Yüzyılı kılacak dev adımları atacağını vurgulayan Kacır, "Bu süreçte milletimizin beklentilerine, ihtiyaçlarına, taleplerine cevap vermekte bizler için, siyaseti ancak 'Halka hizmet, hakka hizmettir.' anlayışıyla yapan bir kadro için en büyük mutluluk ve bahtiyarlık vesilesidir." ifadelerini kullandı.

        Kacır, Döğer'de birçok yatırımın açılışının yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

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        "Sağlık merkezinin açılışını gerçekleştiriyor. Doğal gaz altyapısının tamamlanma sürecini sizlerle paylaşıyor. Şehirde bir ihtiyaç olarak görülen düğün salonunu, sosyal merkezi şehre, şehrin hanımefendilerine, gençlerine, beyefendilerine kazandırmış, onun açılışını sizlerle birlikte gerçekleştiriyor. Bize yakışan budur. Herkes kendine yakışanı yapar. Birilerinin neler yaptıklarını biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Muhakkak haberlerde, takipte, gözlemdesiniz. Birileri ellerine geçirdikleri kamu imkanlarını nasıl har vurup harman savuruyor, o imkanları nasıl maalesef yolsuzluk ve yozlaşmaya vesile kılıyorlar, onları muhakkak sizler takip ediyorsunuz ama bu tarafta işte dur durak bilmeksizin, yorulmak nedir bilmeksizin çalışan bir AK kadro var. Bu AK kadro şimdi 25. yaş gününü kutluyor."

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        Kacır, partisinin il başkanlığı tarafından Zafer Meydanı'nda açılan standı ziyaret ederek üye kaydı yaptı.

        Daha sonra Kacır, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

        Kacır, ardından Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş'ı ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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