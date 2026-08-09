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        Sandıklı'da Termal Turizm ve Gurbetçi Festivali başladı

        Sandıklı Belediyesi tarafından düzenlenen Termal Turizm ve Gurbetçi Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 12:24 Güncelleme:
        Sandıklı'da Termal Turizm ve Gurbetçi Festivali başladı

        Sandıklı Belediyesi tarafından düzenlenen Termal Turizm ve Gurbetçi Festivali başladı.

        ​Kortej yürüyüşüyle başlayan festival programı kapsamında protokol üyeleri, festival alanındaki stantları ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Etkinlikte Gardaş Yarenler ekibi sahne aldı.

        ​Sokak Futbolu Turnuvası'nda dereceye giren gençlere ödüllerinin takdim edildiği festivalin ilk günü, sanatçı Ozan Manas'ın konseriyle sona erdi.

        ​AK Parti Sandıklı İlçe Başkanı Murat Erkalan, organizasyonun birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu pekiştirdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti ve vatandaşları festivalin devam eden etkinliklerine davet etti.

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