Sandıklı'da Termal Turizm ve Gurbetçi Festivali başladı
Sandıklı Belediyesi tarafından düzenlenen Termal Turizm ve Gurbetçi Festivali başladı.
Sandıklı Belediyesi tarafından düzenlenen Termal Turizm ve Gurbetçi Festivali başladı.
Kortej yürüyüşüyle başlayan festival programı kapsamında protokol üyeleri, festival alanındaki stantları ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Etkinlikte Gardaş Yarenler ekibi sahne aldı.
Sokak Futbolu Turnuvası'nda dereceye giren gençlere ödüllerinin takdim edildiği festivalin ilk günü, sanatçı Ozan Manas'ın konseriyle sona erdi.
AK Parti Sandıklı İlçe Başkanı Murat Erkalan, organizasyonun birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu pekiştirdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti ve vatandaşları festivalin devam eden etkinliklerine davet etti.
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