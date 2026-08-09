Sandıklı'da Termal Turizm ve Gurbetçi Festivali başladı

Sandıklı Belediyesi tarafından düzenlenen Termal Turizm ve Gurbetçi Festivali başladı.



​Kortej yürüyüşüyle başlayan festival programı kapsamında protokol üyeleri, festival alanındaki stantları ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Etkinlikte Gardaş Yarenler ekibi sahne aldı.



​Sokak Futbolu Turnuvası'nda dereceye giren gençlere ödüllerinin takdim edildiği festivalin ilk günü, sanatçı Ozan Manas'ın konseriyle sona erdi.



​AK Parti Sandıklı İlçe Başkanı Murat Erkalan, organizasyonun birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu pekiştirdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti ve vatandaşları festivalin devam eden etkinliklerine davet etti.

