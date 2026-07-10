Sandıklı'da yazlık patates hasadı başladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yazlık patetes hasadı başladı.





İlçenin önemli tarım ürünleri arasında yer alan yazlık patateste üreticiler, tarlalarında hasat yapıyor.



Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, yaptığı açıklamada, tarımdaki başarının doğrudan ekonomiye yansıdığını belirtti.



Patatesin ilçenin ekonomisine güç veren stratejik bir ürün olduğunu aktaran Öztaş, "Tohumun toprakla buluştuğu ilk günden hasat gününe kadar üreticilerimizin gösterdiği emek ve özveri her türlü takdiri hak ediyor. Güçlü bir tarım, güçlü bir ekonomi ve gelecek demektir." ifadesini kullandı.



Öztaş, yazlık patates hasadına başlayan üreticilere bereketli bir sezon diledi.

