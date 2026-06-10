Sandıklı'dan kısa kısa
Sandıklı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi açıldı.
Sandıklı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi açıldı.
Belediye Düğün Salonundaki serginin açılışı, Sandıklı Kaymakamı Selçuk Yosunkaya ve ilçe protokolü tarafından yapıldı.
Açılışın ardından Yosunkaya ve beraberindekiler, sergilenen eserleri inceledi ve kursiyerlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
- Sandıklı'da Dünya Çevre Günü etkinliği yapıldı
Sandıklı'da gönüllü gençler, Dünya Çevre Günü dolayısıyla doğada temizlik çalışması yaptı.
Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen programda, Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençler, alanda kapsamlı bir çevre temizliği gerçekleştirdi.
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