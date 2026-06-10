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        Sandıklı'dan kısa kısa

        Sandıklı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 17:24 Güncelleme:
        Sandıklı'dan kısa kısa

        Sandıklı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi açıldı.

        Belediye Düğün Salonundaki serginin açılışı, Sandıklı Kaymakamı Selçuk Yosunkaya ve ilçe protokolü tarafından yapıldı.

        Açılışın ardından Yosunkaya ve beraberindekiler, sergilenen eserleri inceledi ve kursiyerlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.


        - Sandıklı'da Dünya Çevre Günü etkinliği yapıldı

        Sandıklı'da gönüllü gençler, Dünya Çevre Günü dolayısıyla doğada temizlik çalışması yaptı.

        ​Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen programda, Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençler, alanda kapsamlı bir çevre temizliği gerçekleştirdi.

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