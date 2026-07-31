Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Sarı nokta deliğine bağlı görme kaybı erken müdahaleyle önlendi

        Sarı nokta deliğine bağlı görme kaybı erken müdahaleyle önlendi

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da iki gözünde oluşan sarı nokta deliği nedeniyle görme kaybı yaşayan 72 yaşındaki Mustafa Suna'nın görme düzeyi, üniversite hastanesinde gerçekleştirilen başarılı müdahalenin ardından yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Sarı nokta deliğine bağlı görme kaybı erken müdahaleyle önlendi

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da iki gözünde oluşan sarı nokta deliği nedeniyle görme kaybı yaşayan 72 yaşındaki Mustafa Suna'nın görme düzeyi, üniversite hastanesinde gerçekleştirilen başarılı müdahalenin ardından yükseldi.

        İlçe Devlet Hastanesine başvurmasının ardından Suna, 8 ay önce Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne yönlendirildi.

        Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda yapılan muayenelerde Suna'nın iki gözünde de nadir görülen sarı nokta deliği teşhisi konuldu.

        Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Müberra Akdoğan ile Doç. Dr. Özgür Eroğul, belirli periyotlarla Suna'nın iki gözündeki deliklerin kapanması için cerrahi işlem uyguladı.

        Başarılı operasyonların ardından Suna'nın görme kaybı önlendi.

        - "Hastamız her geçen gün daha iyi görüyor"

        Prof. Dr. Müberra Akdoğan, AA muhabirine, gözlerinde sarı nokta deliği oluşan hastaların görme kaybı yaşadığını, çarpık görme nedeniyle yaşam kalitelerinin düştüğünü söyledi.

        Mustafa Suna'nın iki gözündeki deliklerin cerrahi operasyonlarla kapatıldığını anlatan Akdoğan, "Hastamız eskiden her şeyi bulanık görüyordu. Cerrahi işlemlerle birlikte iğne tedavisi de yaptık. Sağ gözüne ayrıca katarakt ameliyatı da gerçekleştirdik. Deliklerin tamamen kapandığını görüyoruz. Hastamızın sol gözündeki görme düzeyi yüzde 50-60'a, sağ gözündeki ise yüzde 80'e yükseldi." diye konuştu.

        Doç. Dr. Özgür Eroğul da erken teşhisin önemine dikkati çekerek, "Hastamız erken teşhis konusunda şanslı. Maküler hole cerrahisi uygulanmasaydı, bir süre sonra görme yetisini büyük ölçüde kaybedebilirdi. Durumu daha da kötüleşebilirdi. Şimdi ise araç kullanabilecek durumda." dedi.

        Suna ise 8 ay önce yaşadığı görme kaybı nedeniyle zor günler geçirdiğini dile getirdi.

        Tedavi edilmediği takdirde iki gözünde de ciddi görme kayıpları yaşanabileceğini öğrendiğini belirten Suna, "Doktorlarımız bu süreçte benimle yakından ilgilendi. Bu cerrahi işlemlerin ardından iki gözüm de çok net görmeye başladı. Eskiden her şey bana bulanık geliyordu, şimdi her şeyi rahat görüyorum. Sağlığıma kavuştum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Rafael Leao derbisi!
        Rafael Leao derbisi!
        Yurt dışı gezilerinde ayda milyar dolar harcıyoruz
        Yurt dışı gezilerinde ayda milyar dolar harcıyoruz
        5 çocuk gıdasından 4'ü aşırı işlenmiş!
        5 çocuk gıdasından 4'ü aşırı işlenmiş!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İspanyol futbolcu ailesiyle Antalya'da
        İspanyol futbolcu ailesiyle Antalya'da
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        "Mühendis Italiano!"
        "Mühendis Italiano!"
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        2,8 milyon TL'lik Tesla ilanına 325 bin TL ceza
        2,8 milyon TL'lik Tesla ilanına 325 bin TL ceza
        Cem Küçük gözaltına alındı
        Cem Küçük gözaltına alındı
        Yangına koşan itfaiye eri yürekleri yaktı!
        Yangına koşan itfaiye eri yürekleri yaktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı

        Benzer Haberler

        Polis 16 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı
        Polis 16 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı
        Anız yangınında 200 dekar alan zarar gördü
        Anız yangınında 200 dekar alan zarar gördü
        Sandıklı'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Sandıklı'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Sandıklı'dan kısa kısa
        Sandıklı'dan kısa kısa
        Vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
        Vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
        Toplanan çöpler vatandaşların çevre konusundaki duyarsızlığını gözler önüne...
        Toplanan çöpler vatandaşların çevre konusundaki duyarsızlığını gözler önüne...