Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor
Ağrı'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Giriş: 22.11.2026 - 14:47 Güncelleme:
Ağrı'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte dün başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezi ve çevresi yeniden beyaza büründü.
Kar yağışı Ağrı-Taşlıçay kara yolunda da ulaşımı olumsuz etkiledi.
Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışması başlattı.
Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
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